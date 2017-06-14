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Акция 1

Бутыль питьевой воды Кристальная и помпа для воды

Выгодный набор
«Начальный»

Вы получаете:
— 18,9 литров артезианской воды
— 1 обменную залоговую тару
— механическую помпу SmiXX Standard
— бесплатную доставку
— ваша экономия: 400 рублей

Купить по акции

Акция 2

Две бутыли питьевой воды Кристальная и помпа для воды
Выгодно!

Выгодный набор
«Семейный»

Вы получаете:
— 37,8 литров артезианской воды
— 2 обменные залоговые тары
— механическую помпу SmiXX Standard
— бесплатную доставку
— ваша экономия: 850 рублей

Купить по акции

Акция 3

Две бутыли питьевой воды Кристальная и кулер для воды
Новинка!

Школьный набор
«IQ Эйнштейна»

Вы получаете:
— водораздатчик SmiXX 26TW
— 37,8 литров артезианской воды*
— 2 обменные залоговые тары
— бесплатную доставку
— ваша экономия: 1150 рублей
*кислородная или йодированная (на выбор)

Купить по акции
Бутыль питьевой воды Кристальная и помпа для воды

Выгодный набор
«Начальный»

Вы получаете:
— 18,9 литров артезианской воды
— 1 обменную залоговую тару
— механическую помпу SmiXX Standard
— бесплатную доставку
— ваша экономия: 400 рублей

Купить по акции
Две бутыли питьевой воды Кристальная и помпа для воды
Выгодно!

Выгодный набор
«Семейный»

Вы получаете:
— 37,8 литров артезианской воды
— 2 обменные залоговые тары
— механическую помпу SmiXX Standard
— бесплатную доставку
— ваша экономия: 850 рублей

Купить по акции
Две бутыли питьевой воды Кристальная и кулер для воды
Новинка!

Школьный набор
«IQ Эйнштейна»

Вы получаете:
— водораздатчик SmiXX 26TW
— 37,8 литров артезианской воды*
— 2 обменные залоговые тары
— бесплатную доставку
— ваша экономия: 1150 рублей
*кислородная или йодированная (на выбор)

Купить по акции

СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УТОЧНЯТЬ У ОПЕРАТОРА

НАША ВОДА

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Мы доставим воду бесплатно и точно в срок
Бутыль питьевой воды Кристальная
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Кристальная-кислородная

доставка от 2-ух бутылей
2 бутыли = 220 ₽/шт
3 бутыли = 210 ₽/шт
4 бутыли = 200 ₽/шт
5 бутылей = 190 ₽/шт
от 6 бутылей = 180 ₽/шт
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Бутыль питьевой воды Кристальная йодированная
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Кристальная-йодированная

доставка от 2-ух бутылей
2 бутыли = 240 ₽/шт
3 бутыли = 230 ₽/шт
4 бутыли = 220 ₽/шт
5 бутылей = 210 ₽/шт
от 6 бутылей = 200 ₽/шт
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Бутылка кремниевой питьевой воды SiEnergy Life
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Вода питьевая кремниевая
SiEnergy Life 9л.

600 
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Бутылка кремниевой питьевой воды SiEnergy Baby
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Вода питьевая кремниевая
SiEnergy Baby 5л. (от 0 лет)

350 
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Под заказ
Бутылка кремниевой питьевой воды SiEnergy Baby
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Вода питьевая кремниевая
SiEnergy Baby 1л. (от 0 лет)

170 
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Под заказ
Бутылка кремниевой питьевой воды SiEnergy Life
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Вода питьевая кремниевая
SiEnergy Life 1л

170 
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Мы делаем всё, чтобы вы были здоровы и счастливы

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8 8442 701 701
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В ОТЛИЧИЕ ОТ МНОГИХ ВОДНИКОВ МЫ ИМЕЕМ ВСЕ НУЖНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Декларация о соответствии на тару
Сертификат соответствия на воду
Декларация соответствия на воду

ЛАБОРАТОРИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Только у нас есть своя аттестованная лаборатория и аттестованные сотрудники, которые ежечасно следят за качеством, составом, чистотой и безопасностью воды
Пробирки в лаборатории
Женщина с пробиркой
Женщина сотрудник лаборатории сидит за столом
Женщина в лаборатории разговаривает по телефону
Лабораторные инструменты на столе
Лицензия документ
Заключение документ

Каждый день мы выполняем анализ качества нашей воды — вы можете ознакомиться с архивом сертификатов

СМОТРЕТЬ ДОКУМЕНТЫ
РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

ПОЧЕМУ БОЛЕЕ 25 000 КЛИЕНТОВ
ДОВЕРЯЮТ НАМ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Мы производим и доставляем воду с 2002 года

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПОЛНОЦЕННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА ИЗ СОБСТВЕННОЙ АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ
146 МЕТРОВ

РЕКОМЕНДОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ЗДОРОВЬЮ» ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ МОЙКА,
ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТАРЫ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

ЕЖЕЧАСНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ В АТТЕСТОВАННОЙ ЛАБОРАТОРИИ

БЫСТРАЯ ОБРАБОТКА ЗАЯВОК И ДЕТАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТОВ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОСТАВКА ПО ВОЛГОГРАДУ И БЛИЖАЙШИМ РАЙОНАМ

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