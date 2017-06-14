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Кристальная-кислороднаядоставка от 2-ух бутылей
2 бутыли = 220 ₽/шт
3 бутыли = 210 ₽/шт
4 бутыли = 200 ₽/шт
5 бутылей = 190 ₽/шт
от 6 бутылей = 180 ₽/шт
Кристальная-йодированнаядоставка от 2-ух бутылей
2 бутыли = 240 ₽/шт
3 бутыли = 230 ₽/шт
4 бутыли = 220 ₽/шт
5 бутылей = 210 ₽/шт
от 6 бутылей = 200 ₽/шт
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О НАС ГОВОРЯТ
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Мы делаем всё, чтобы вы были здоровы и счастливы
В ОТЛИЧИЕ ОТ МНОГИХ ВОДНИКОВ МЫ ИМЕЕМ ВСЕ НУЖНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
ЛАБОРАТОРИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Только у нас есть своя аттестованная лаборатория и аттестованные сотрудники, которые ежечасно следят за качеством, составом, чистотой и безопасностью воды
Каждый день мы выполняем анализ качества нашей воды — вы можете ознакомиться с архивом сертификатов
РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
ПОЧЕМУ БОЛЕЕ 25 000 КЛИЕНТОВ
ДОВЕРЯЮТ НАМ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ
Мы производим и доставляем воду с 2002 года
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